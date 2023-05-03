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Квартиры в Иджеванский район, Армения

Дилижан
28
Иджеван
6
Квартира В архив
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38 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 9/9 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/9 Этаж
€ 52,675
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 50,859
Квартира 3 спальни в Ицакар, Армения
Квартира 3 спальни
Ицакар, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 3/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 3/3 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/4 Этаж
€ 23,159
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 2/3 Этаж
€ 34,511
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3/3 Этаж
€ 17,256
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3/3 Этаж
€ 39,052
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/5 Этаж
€ 28,154
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 9/9 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 6/9 Этаж
€ 26,338
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3/9 Этаж
€ 29,062
Квартира 1 комната в Дилижан, Армения
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/3 Этаж
€ 34,511
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 9/9 Этаж
€ 19,980
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 1/3 Этаж
€ 24,521
Квартира 3 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 23,613
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Гетаовит, Армения
Квартира 2 спальни
Гетаовит, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м² 2/2 Этаж
€ 32,695
Квартира 1 спальня в Ицакар, Армения
Квартира 1 спальня
Ицакар, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 23,613
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Агарцин, Армения
Квартира 2 спальни
Агарцин, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² 2/3 Этаж
€ 72,655
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 2/9 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 4/5 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/5 Этаж
€ 56,308
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/5 Этаж
€ 25,429
Квартира 2 спальни в Дилижан, Армения
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 108,983
Квартира 1 спальня в Дилижан, Армения
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 4/9 Этаж
€ 43,593

Параметры недвижимости в Иджеванский район, Армения

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