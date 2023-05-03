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Realting.com
Армения
Тавушская область
Иджеванский район
Жильё в Иджеванский район, Армения
Дилижан
40
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56 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
9/9 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5/9 Этаж
€ 52,675
Особняк 3 спальни
Ицакар, Армения
-1 Количество комнат
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 3
€ 45,410
Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
8 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 197
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 50,859
Квартира 3 спальни
Ицакар, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
3/5 Этаж
€ 31,333
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
3/3 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
4/4 Этаж
€ 23,159
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/3 Этаж
€ 34,511
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 133,504
Особняк 3 спальни
Агарцин, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
3/3 Этаж
€ 86,278
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
3/3 Этаж
€ 17,256
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат
6 000 м²
1/1 Этаж
€ 272,458
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
3/3 Этаж
€ 39,052
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/5 Этаж
€ 28,154
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
9/9 Этаж
€ 72,655
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
6/9 Этаж
€ 26,338
Квартира 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
3/9 Этаж
€ 29,062
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
11 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 140,770
Особняк 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 38,144
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
9/9 Этаж
€ 19,980
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
1/3 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
3/3 Этаж
€ 34,511
Квартира 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 23,613
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни
Гетаовит, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
2/2 Этаж
€ 32,695
Квартира 1 спальня
Ицакар, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 23,613
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/4 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
5/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни
Агарцин, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
2/3 Этаж
€ 72,655
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Параметры недвижимости в Иджеванский район, Армения
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