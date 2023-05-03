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Жильё в Иджеван, Армения

9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 3/3 Этаж
€ 72,655
Квартира 3 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 3 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 спальня в Иджеван, Армения
Квартира 1 спальня
Иджеван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 36,328
Особняк 6 спален в Иджеван, Армения
Особняк 6 спален
Иджеван, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 77,196
Особняк 7 спален в Иджеван, Армения
Особняк 7 спален
Иджеван, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м² 3/3 Этаж
€ 140,770
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 4/9 Этаж
€ 43,593
Квартира 2 спальни в Иджеван, Армения
Квартира 2 спальни
Иджеван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/9 Этаж
€ 29,062
Особняк 2 спальни в Иджеван, Армения
Особняк 2 спальни
Иджеван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 29,970
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