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Realting.com
Армения
Котайкская область
Разданский район
Особняки
Особняки в Разданский район, Армения
Цахкадзор
3
Особняк
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14 объектов найдено
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Особняк 3 спальни
Бжни, Армения
4
1
205 м²
2
€ 167,902
Особняк 4 спальни
Алапарс, Армения
7
1
300 м²
3/3
€ 47,194
Особняк 8 спален
Арагюх, Армения
10
4
3 000 м²
1/3
€ 512,780
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
5
1
330 м²
3
€ 43,564
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5
2
260 м²
2
€ 363,030
Особняк 4 спальни
Алапарс, Армения
5
3
173 м²
1/1
€ 117,985
Особняк 4 спальни
Агверан, Армения
9
4
224 м²
2/2
€ 54,455
Особняк 7 спален
Цахкадзор, Армения
8
1
260 м²
1/1
€ 435,636
Особняк 5 спален
Солак, Армения
6
2
300 м²
2/2
€ 45,379
Особняк 3 спальни
Арзакан, Армения
4
1
180 м²
1/2
€ 45,379
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5
4
160 м²
4/4
€ 208,742
Особняк 2 спальни
Алапарс, Армения
3
1
83 м²
1/1
€ 18,152
Особняк 2 спальни
Меградзор, Армения
3
1
120 м²
2/2
€ 54,455
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
3
1
47 м²
1/1
€ 13,614
Параметры недвижимости в Разданский район, Армения
с видом на горы
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