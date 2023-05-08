Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Котайкская область
  4. Разданский район
  5. Особняки

Особняки в Разданский район, Армения

Цахкадзор
3
Особняк В архив
Очистить
14 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Бжни, Армения
Особняк 3 спальни
Бжни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
€ 167,902
Особняк 4 спальни в Алапарс, Армения
Особняк 4 спальни
Алапарс, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
€ 47,194
Особняк 8 спален в Арагюх, Армения
Особняк 8 спален
Арагюх, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/3
€ 512,780
Особняк 2 спальни в Бжни, Армения
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
€ 43,564
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
€ 363,030
Особняк 4 спальни в Алапарс, Армения
Особняк 4 спальни
Алапарс, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
€ 117,985
Особняк 4 спальни в Агверан, Армения
Особняк 4 спальни
Агверан, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
€ 54,455
Особняк 7 спален в Цахкадзор, Армения
Особняк 7 спален
Цахкадзор, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
€ 435,636
Особняк 5 спален в Солак, Армения
Особняк 5 спален
Солак, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
€ 45,379
Особняк 3 спальни в Арзакан, Армения
Особняк 3 спальни
Арзакан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
€ 45,379
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
€ 208,742
Особняк 2 спальни в Алапарс, Армения
Особняк 2 спальни
Алапарс, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
€ 18,152
Особняк 2 спальни в Меградзор, Армения
Особняк 2 спальни
Меградзор, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
€ 54,455
Особняк 2 спальни в Бжни, Армения
Особняк 2 спальни
Бжни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
€ 13,614

Параметры недвижимости в Разданский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти