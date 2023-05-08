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  5. Квартиры

Квартиры в Разданский район, Армения

Чаренцаван
29
Цахкадзор
22
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53 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 3 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 7/9
€ 145,212
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/12
€ 84,405
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/9
€ 78,052
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/12
€ 56,270
Квартира 2 спальни в Верин Раздан, Армения
Квартира 2 спальни
Верин Раздан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/4
€ 39,933
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
€ 99,833
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4/9
€ 33,580
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
€ 51,732
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/11
€ 45,379
Квартира 1 спальня в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
€ 32,219
Квартира 1 спальня в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
€ 39,026
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 11/11
€ 88,035
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/9
€ 48,102
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/8
€ 81,682
Квартира 1 спальня в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 13/13
€ 31,765
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/5
€ 48,102
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/12
€ 95,295
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€ 45,379
Квартира 1 спальня в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/5
€ 49,917
Квартира 3 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 3 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/9
€ 47,194
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 7/9
€ 29,950
Квартира 1 спальня в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€ 29,950
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/11
€ 40,841
Квартира 4 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 4 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
€ 54,455
Квартира 2 спальни в Чаренцаван, Армения
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
€ 31,765
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 11/12
€ 38,118
Квартира 1 комната в Чаренцаван, Армения
Квартира 1 комната
Чаренцаван, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
€ 22,689
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/11
€ 42,656
Квартира 4 спальни в Алапарс, Армения
Квартира 4 спальни
Алапарс, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 537 м²
Этаж 2/2
€ 54,455
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/10
€ 63,530

Параметры недвижимости в Разданский район, Армения

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