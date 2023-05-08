Армения
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Армении
Дом в Армении
Особняк
Земельные участки в Армении
Элитная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Армении
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Особняк
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Армения
Котайкская область
Разданский район
Квартиры
Квартиры в Разданский район, Армения
Чаренцаван
29
Цахкадзор
22
Квартира
Очистить
53 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 3 спальни
Цахкадзор, Армения
4
2
114 м²
7/9
€ 145,212
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
62 м²
7/12
€ 84,405
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
61 м²
5/9
€ 78,052
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1
1
31 м²
7/12
€ 56,270
Квартира 2 спальни
Верин Раздан, Армения
3
1
83 м²
1/4
€ 39,933
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
65 м²
2/10
€ 99,833
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
62 м²
4/9
€ 33,580
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
78 м²
3/5
€ 51,732
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1
1
31 м²
4/11
€ 45,379
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
2
1
56 м²
3/5
€ 32,219
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
2
1
54 м²
1/4
€ 39,026
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
63 м²
11/11
€ 88,035
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
74 м²
5/9
€ 48,102
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
50 м²
5/8
€ 81,682
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
2
1
96 м²
13/13
€ 31,765
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
83 м²
3/5
€ 48,102
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
52 м²
5/12
€ 95,295
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
80 м²
5/5
€ 45,379
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
2
1
58 м²
2/5
€ 49,917
Квартира 3 спальни
Чаренцаван, Армения
4
1
100 м²
3/9
€ 47,194
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
1
76 м²
7/9
€ 29,950
Квартира 1 спальня
Чаренцаван, Армения
2
1
46 м²
5/5
€ 29,950
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1
1
30 м²
9/11
€ 40,841
Квартира 4 спальни
Чаренцаван, Армения
5
1
83 м²
2/3
€ 54,455
Квартира 2 спальни
Чаренцаван, Армения
3
2
72 м²
7/9
€ 31,765
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
1
1
35 м²
11/12
€ 38,118
Квартира 1 комната
Чаренцаван, Армения
1
1
51 м²
7/9
€ 22,689
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1
1
31 м²
2/11
€ 42,656
Квартира 4 спальни
Алапарс, Армения
5
2
537 м²
2/2
€ 54,455
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2
1
52 м²
10/10
€ 63,530
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Разданский район, Армения
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты