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Realting.com
Армения
Котайкская область
Раздан
Жильё в Раздан, Армения
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68 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
5/9 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
2/4 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3/9 Этаж
€ 35,419
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/9 Этаж
€ 44,501
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
1/5 Этаж
€ 13,623
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
4/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
8/9 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/9 Этаж
€ 39,052
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
2/9 Этаж
€ 37,236
Квартира 1 комната
Раздан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
3/4 Этаж
€ 25,429
Особняк 5 спален
Раздан, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 63,573
Особняк
Раздан, Армения
-1 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 1
€ 14,531
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 комната
Раздан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
4/5 Этаж
€ 16,347
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1/5 Этаж
€ 33,603
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
7/9 Этаж
€ 37,236
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
1/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
6/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 29,062
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
14/16 Этаж
€ 19,980
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
9/9 Этаж
€ 59,032
Особняк 8 спален
Раздан, Армения
10 Количество комнат
3 ванных комнат
576 м²
4/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
4/9 Этаж
€ 29,062
Квартира 1 спальня
Раздан, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3/5 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни
Раздан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
5/5 Этаж
€ 38,144
Квартира 1 комната
Раздан, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/5 Этаж
€ 14,531
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