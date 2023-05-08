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Особняки в Гюмри, Армения

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10 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€ 32,673
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€ 58
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 14,521
Особняк 5 спален в Маисян, Армения
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
€ 40,841
Особняк 4 спальни в Маисян, Армения
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
€ 208,742
Особняк 5 спален в Маисян, Армения
Особняк 5 спален
Маисян, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Этаж 2/2
€ 86,220
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
€ 36,303
Особняк 4 спальни в Маисян, Армения
Особняк 4 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
€ 29,042
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
€ 65

Параметры недвижимости в Гюмри, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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