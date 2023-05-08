Армения
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Армении
Дом в Армении
Особняк
Земельные участки в Армении
Элитная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Армении
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Армении
Найти агента в Армении
Агентства недвижимости в Армении
Агенты в Армении
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Особняк
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Армения
Лорийская область
Ахурянский район
Маисян
Гюмри
Квартиры
Квартиры в Гюмри, Армения
Квартира
Очистить
85 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
80 м²
4/4
€ 36,303
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
190 м²
2/2
€ 108,909
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
2
90 м²
3/4
€ 40,841
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
64 м²
1/5
€ 31,311
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
68 м²
4/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
90 м²
4/4
€ 136,136
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
52 м²
3/4
€ 27,227
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
86 м²
2/4
€ 58,085
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
1
1
45 м²
5/5
€ 27,227
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
50 м²
5/5
€ 35,395
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
85 м²
1/4
€ 78,052
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
100 м²
2/3
€ 45,379
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
68 м²
4/5
€ 36,303
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
100 м²
2/4
€ 45,379
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
3
97 м²
1/5
€ 25,412,128
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
69 м²
1/3
€ 16,790
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
50 м²
5/5
€ 30,858
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
95 м²
3/5
€ 45,379
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
60 м²
1/4
€ 25,412
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
102 м²
4/4
€ 48,102
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
5
1
100 м²
2/4
€ 47,194
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
84 м²
2/4
€ 36,303
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
2
80 м²
4/5
€ 36,303
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
48 м²
1/5
€ 37,211
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
81 м²
4/4
€ 77,144
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
51 м²
3/4
€ 32,673
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
3
1
80 м²
1/4
€ 31,765
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
2
1
45 м²
3/5
€ 22,689
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
3
1
74 м²
3/4
€ 39,026
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
4
1
84 м²
1/4
€ 36,303
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Гюмри, Армения
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты