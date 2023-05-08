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Жильё в Гюмри, Армения

95 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
€ 36,303
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
€ 108,909
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
€ 40,841
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
€ 31,311
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
€ 40,841
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
€ 136,136
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€ 27,227
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/4
€ 58,085
Квартира 1 комната в Маисян, Армения
Квартира 1 комната
Маисян, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 27,227
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 35,395
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
€ 78,052
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
€ 45,379
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/5
€ 36,303
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
€ 45,379
Особняк 2 спальни в Маисян, Армения
Особняк 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
€ 58
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 1/5
€ 25,412,128
Особняк 1 спальня в Маисян, Армения
Особняк 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€ 32,673
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
€ 16,790
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€ 30,858
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/5
€ 45,379
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
€ 25,412
Квартира 3 спальни в Маисян, Армения
Квартира 3 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
€ 48,102
Квартира 4 спальни в Маисян, Армения
Квартира 4 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
€ 47,194
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/4
€ 36,303
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
€ 36,303
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€ 37,211
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4/4
€ 77,144
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
€ 32,673
Квартира 2 спальни в Маисян, Армения
Квартира 2 спальни
Маисян, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
€ 31,765
Квартира 1 спальня в Маисян, Армения
Квартира 1 спальня
Маисян, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
€ 22,689

Параметры недвижимости в Гюмри, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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