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Особняки в Goris Community, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Горис, Армения
Особняк 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 43,593
Особняк 1 спальня в Горис, Армения
Особняк 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 18,164

Параметры недвижимости в Goris Community, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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