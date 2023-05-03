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Армения
Сюникская область
Goris Community
Горис
Жильё в Горис, Армения
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8 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Горис, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
3/3 Этаж
€ 21,797
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
2/5 Этаж
€ 20,888
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
4/4 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни
Горис, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 38,144
Особняк 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 43,593
Особняк 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
2/2 Этаж
€ 18,164
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