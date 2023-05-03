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Жильё в Горис, Армения

8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Горис, Армения
Квартира 1 комната
Горис, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 21,797
Квартира 1 спальня в Горис, Армения
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 3 спальни в Горис, Армения
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 1 спальня в Горис, Армения
Квартира 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 20,888
Квартира 3 спальни в Горис, Армения
Квартира 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 4/4 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Горис, Армения
Квартира 2 спальни
Горис, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 38,144
Особняк 3 спальни в Горис, Армения
Особняк 3 спальни
Горис, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² 2/2 Этаж
€ 43,593
Особняк 1 спальня в Горис, Армения
Особняк 1 спальня
Горис, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 18,164
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