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Особняки в Gladzor Community, Армения

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Вернашен, Армения
Особняк 2 спальни
Вернашен, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
€ 32,673

Параметры недвижимости в Gladzor Community, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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