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Виллы в Гехаркуникская область, Армения

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 519,900
Вилла 4 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 4 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€ 615,000
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 535,000
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
€ 2,550,000

Параметры недвижимости в Гехаркуникская область, Армения

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