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Особняки в Гехаркуникская область, Армения

Севан
4
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11 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 2 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
€ 22,586
Особняк 3 спальни в Севан, Армения
Особняк 3 спальни
Севан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
€ 31,621
Особняк в Севан, Армения
Особняк
Севан, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
€ 67,758
Особняк 3 спальни в Чамбарак, Армения
Особняк 3 спальни
Чамбарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Этаж 2/2
€ 30,265
Особняк 7 спален в Варденис, Армения
Особняк 7 спален
Варденис, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
€ 45,172
Особняк 4 спальни в Хачахбюр, Армения
Особняк 4 спальни
Хачахбюр, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
€ 36,138
Особняк 2 спальни в Севан, Армения
Особняк 2 спальни
Севан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
€ 34,331
Особняк 2 спальни в Севан, Армения
Особняк 2 спальни
Севан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
€ 17,165
Особняк 6 спален в Гавар, Армения
Особняк 6 спален
Гавар, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
€ 37,945
Особняк 3 спальни в Варденис, Армения
Особняк 3 спальни
Варденис, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
€ 15,359
Особняк 3 спальни в Мартуни, Армения
Особняк 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
€ 35,234

Параметры недвижимости в Гехаркуникская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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