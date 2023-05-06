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Бунгало в Гехаркуникская область, Армения

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Гаварский район, Армения
Бунгало 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 320,000

Параметры недвижимости в Гехаркуникская область, Армения

недорогая
элитная
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