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Квартиры в Гехаркуникская область, Армения

Севан
23
Варденис
7
Мартуни
7
Квартира В архив
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41 объект найдено
Квартира 1 спальня в Варденис, Армения
Квартира 1 спальня
Варденис, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
€ 15,359
Квартира 1 комната в Севан, Армения
Квартира 1 комната
Севан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
€ 17,707
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/9
€ 22,586
Квартира 1 комната в Мартуни, Армения
Квартира 1 комната
Мартуни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
€ 18,069
Квартира 2 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/4
€ 35,234
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 47,882
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
€ 32,524
Квартира 3 спальни в Севан, Армения
Квартира 3 спальни
Севан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
€ 50,593
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/5
€ 11,745
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
€ 28,910
Квартира 1 спальня в Мартуни, Армения
Квартира 1 спальня
Мартуни, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
€ 22,586
Квартира 1 комната в Гавар, Армения
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 5,872
Квартира 2 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
€ 31,621
Квартира 3 спальни в Варденис, Армения
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
€ 14,455
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
€ 10,841
Квартира 3 спальни в Мартуни, Армения
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
€ 23,490
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€ 23,490
Квартира 1 комната в Севан, Армения
Квартира 1 комната
Севан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
€ 23,490
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
€ 32,524
Квартира 3 спальни в Севан, Армения
Квартира 3 спальни
Севан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 4/9
€ 13,552
Квартира 2 спальни в Севан, Армения
Квартира 2 спальни
Севан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
€ 31,621
Квартира 2 спальни в Варденис, Армения
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
€ 12,196
Квартира 3 спальни в Шоржа, Армения
Квартира 3 спальни
Шоржа, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 49,689
Квартира 1 комната в Севан, Армения
Квартира 1 комната
Севан, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/9
€ 11,745
Квартира 4 спальни в Севан, Армения
Квартира 4 спальни
Севан, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
€ 49,689
Квартира 9 комнат в Гавар, Армения
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/5
€ 117,448
Квартира 2 спальни в Севан, Армения
Квартира 2 спальни
Севан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 8/9
€ 31,621
Квартира 2 спальни в Севан, Армения
Квартира 2 спальни
Севан, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/5
€ 21,683
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
€ 40,655
Квартира 1 спальня в Севан, Армения
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
€ 25,296

Параметры недвижимости в Гехаркуникская область, Армения

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