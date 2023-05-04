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Realting.com
Армения
Гехаркуникская область
Жильё в Гехаркуникская область, Армения
Севан
27
Варденис
9
Мартуни
9
Гавар
3
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52 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Варденис, Армения
2
1
42 м²
2/5
€ 15,359
Квартира 1 комната
Севан, Армения
1
1
36 м²
4/4
€ 17,707
Квартира 1 комната
Мартуни, Армения
1
1
40 м²
1/5
€ 18,069
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
2
1
64 м²
1/9
€ 22,586
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
3
1
80 м²
3/4
€ 35,234
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
4
1
95 м²
5/5
€ 47,882
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
2
1
47 м²
3/5
€ 32,524
Квартира 3 спальни
Севан, Армения
4
1
100 м²
4/5
€ 50,593
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4
1
87 м²
1/5
€ 11,745
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
2
1
58 м²
2/2
€ 28,910
Квартира 1 спальня
Мартуни, Армения
2
1
36 м²
1/3
€ 22,586
Особняк 2 спальни
Мартуни, Армения
3
1
1 200 м²
1
€ 22,586
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
1
1
47 м²
1/5
€ 5,872
Квартира 3 спальни
Варденис, Армения
4
1
86 м²
5/5
€ 14,455
Квартира 2 спальни
Мартуни, Армения
3
1
69 м²
5/5
€ 31,621
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3
1
72 м²
5/5
€ 10,841
Квартира 3 спальни
Мартуни, Армения
4
1
60 м²
2/2
€ 23,490
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
2
1
46 м²
3/3
€ 23,490
Квартира 1 комната
Севан, Армения
1
1
48 м²
5/5
€ 23,490
Квартира 1 спальня
Севан, Армения
2
1
48 м²
2/5
€ 32,524
Особняк 3 спальни
Севан, Армения
4
1
200 м²
1/1
€ 31,621
Квартира 3 спальни
Севан, Армения
4
4
84 м²
4/9
€ 13,552
Квартира 2 спальни
Севан, Армения
3
2
80 м²
1/9
€ 31,621
Квартира 2 спальни
Варденис, Армения
3
1
75 м²
2/3
€ 12,196
Особняк
Севан, Армения
-1
1
220 м²
2/2
€ 67,758
Квартира 3 спальни
Шоржа, Армения
5
1
200 м²
2/2
€ 49,689
Квартира 4 спальни
Севан, Армения
4
1
80 м²
2/2
€ 49,689
Квартира 1 комната
Севан, Армения
1
1
36 м²
9/9
€ 11,745
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
9
4
450 м²
1/5
€ 117,448
Квартира 2 спальни
Севан, Армения
3
1
83 м²
8/9
€ 31,621
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Параметры недвижимости в Гехаркуникская область, Армения
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