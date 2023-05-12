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Квартиры в Гавар, Армения

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гавар, Армения
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 5,957
Квартира 9 комнат в Гавар, Армения
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/5
€ 119,133
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