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Квартиры в Гаварский район, Армения

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гавар, Армения
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 5,798
Квартира 9 комнат в Гавар, Армения
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/5
€ 115,961
Квартира 2 спальни в Гаварский район, Армения
Квартира 2 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€ 230,900
Квартира 3 спальни в Гаварский район, Армения
Квартира 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 240,900

Параметры недвижимости в Гаварский район, Армения

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