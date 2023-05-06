Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Гехаркуникская область
  4. Гаварский район

Жильё в Гаварский район, Армения

Гавар
3
10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Гавар, Армения
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 5,798
Квартира 9 комнат в Гавар, Армения
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/5
€ 115,961
Особняк 6 спален в Гавар, Армения
Особняк 6 спален
Гавар, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
€ 37,464
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 519,900
Бунгало 3 спальни в Гаварский район, Армения
Бунгало 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни в Гаварский район, Армения
Квартира 2 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€ 230,900
Квартира 3 спальни в Гаварский район, Армения
Квартира 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 240,900
Вилла 4 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 4 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€ 615,000
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 535,000
Вилла 3 спальни в Гаварский район, Армения
Вилла 3 спальни
Гаварский район, Армения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
€ 2,550,000

Параметры недвижимости в Гаварский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти