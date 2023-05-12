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Особняки в Гавар, Армения

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1 объект найдено
Особняк 6 спален в Гавар, Армения
Особняк 6 спален
Гавар, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
€ 38,489

Параметры недвижимости в Гавар, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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