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Жильё в Гавар, Армения

Гавар
3
3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гавар, Армения
Квартира 1 комната
Гавар, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
€ 5,957
Квартира 9 комнат в Гавар, Армения
Квартира 9 комнат
Гавар, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/5
€ 119,133
Особняк 6 спален в Гавар, Армения
Особняк 6 спален
Гавар, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
€ 38,489

Параметры недвижимости в Гавар, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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