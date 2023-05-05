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Квартиры в Garni village, Армения

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Гарни, Армения
Квартира 1 комната
Гарни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
€ 18,144
Квартира 4 спальни в Гарни, Армения
Квартира 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
€ 108,863
Квартира 2 спальни в Гарни, Армения
Квартира 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 86,183

Параметры недвижимости в Garni village, Армения

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