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Жильё в Garni village, Армения

11 объектов найдено
Квартира 1 комната в Гарни, Армения
Квартира 1 комната
Гарни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
€ 18,069
Особняк 2 спальни в Гарни, Армения
Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
€ 18,882
Квартира 4 спальни в Гарни, Армения
Квартира 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
€ 108,413
Квартира 2 спальни в Гарни, Армения
Квартира 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 85,827
Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€ 146,358
Особняк 4 спальни в Гарни, Армения
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
€ 325,239
Особняк 4 спальни в Гарни, Армения
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 99,379
Особняк 3 спальни в Гарни, Армения
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
€ 90,344
Особняк 3 спальни в Гарни, Армения
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€ 176,171
Особняк 7 спален в Гарни, Армения
Особняк 7 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
€ 198,757
Особняк 2 спальни в Гарни, Армения
Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 58,724

Параметры недвижимости в Garni village, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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