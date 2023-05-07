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Realting.com
Армения
Котайкская область
Гарнийский район
Особняки
Особняки в Гарнийский район, Армения
Особняк
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12 объектов найдено
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Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
3
1
1 000 м²
1/1
€ 18,643
Особняк 3 спальни
Джрвеж, Армения
-1
2
180 м²
3
€ 51,737
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
8
3
370 м²
1/3
€ 144,506
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
5
4
1 200 м²
2
€ 321,124
Особняк 4 спальни
Джрвеж, Армения
5
1
210 м²
1/2
€ 66,901
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
5
1
288 м²
1/2
€ 89,201
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
4
2
130 м²
2
€ 173,942
Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
8
3
350 м²
2/2
€ 178,402
Особняк 7 спален
Гарни, Армения
8
1
260 м²
2/2
€ 196,242
Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
3
1
120 м²
1/2
€ 57,981
Особняк 4 спальни
Джрвеж, Армения
5
1
500 м²
1/3
€ 160,562
Особняк 1 спальня
Гегард, Армения
2
1
3 650 м²
1/2
€ 66,901
Параметры недвижимости в Гарнийский район, Армения
с видом на горы
недорогая
элитная
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