Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Котайкская область
  4. Гарнийский район
  5. Квартиры

Квартиры в Гарнийский район, Армения

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Гарни, Армения
Квартира 1 комната
Гарни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
€ 17,840
Квартира 2 спальни в Джрвеж, Армения
Квартира 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/9
€ 74,037
Квартира 4 спальни в Гарни, Армения
Квартира 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
€ 107,041
Квартира 2 спальни в Гарни, Армения
Квартира 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 84,741
Квартира 3 спальни в Джрвеж, Армения
Квартира 3 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
€ 276,523

Параметры недвижимости в Гарнийский район, Армения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти