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Жильё в Гарнийский район, Армения

17 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Гарни, Армения
Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
€ 18,643
Квартира 1 комната в Гарни, Армения
Квартира 1 комната
Гарни, Армения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
€ 17,840
Квартира 2 спальни в Джрвеж, Армения
Квартира 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/9
€ 74,037
Квартира 4 спальни в Гарни, Армения
Квартира 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
€ 107,041
Квартира 2 спальни в Гарни, Армения
Квартира 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
€ 84,741
Особняк 3 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 3 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
€ 51,737
Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€ 144,506
Особняк 4 спальни в Гарни, Армения
Особняк 4 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
€ 321,124
Квартира 3 спальни в Джрвеж, Армения
Квартира 3 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
€ 276,523
Особняк 4 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 4 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
€ 66,901
Особняк 3 спальни в Гарни, Армения
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Этаж 1/2
€ 89,201
Особняк 3 спальни в Гарни, Армения
Особняк 3 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€ 173,942
Особняк 6 спален в Джрвеж, Армения
Особняк 6 спален
Джрвеж, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
€ 178,402
Особняк 7 спален в Гарни, Армения
Особняк 7 спален
Гарни, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
€ 196,242
Особняк 2 спальни в Гарни, Армения
Особняк 2 спальни
Гарни, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 57,981
Особняк 4 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 4 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
€ 160,562
Особняк 1 спальня в Гегард, Армения
Особняк 1 спальня
Гегард, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 650 м²
Этаж 1/2
€ 66,901

Параметры недвижимости в Гарнийский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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