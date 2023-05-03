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Realting.com
Армения
Тавушская область
Иджеванский район
Дилижан
Особняки
Особняки в Дилижан, Армения
Особняк
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12 объектов найдено
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Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
8 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 1
€ 197
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
6 Количество комнат
2 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 133,504
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат
6 000 м²
1/1 Этаж
€ 272,458
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
11 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 140,770
Особняк 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 38,144
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
1/1 Этаж
€ 63,573
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
1/1 Этаж
€ 81,737
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 236,130
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
6 Количество комнат
1 ванных комнат
1 000 м²
2/2 Этаж
€ 72,655
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8 Количество комнат
2 ванных комнат
2 000 м²
2/2 Этаж
€ 99,901
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 181,638
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8 Количество комнат
1 ванных комнат
300 м²
1/1 Этаж
€ 72,655
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