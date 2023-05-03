Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Тавушская область
  4. Иджеванский район
  5. Дилижан
  6. Особняки

Особняки в Дилижан, Армения

Особняк В архив
Очистить
12 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 4 спальни
Дилижан, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 197
Особняк 6 спален в Дилижан, Армения
Особняк 6 спален
Дилижан, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 133,504
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
1 Количество комнат 6 000 м² 1/1 Этаж
€ 272,458
Особняк 5 спален в Дилижан, Армения
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
11 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 140,770
Особняк 1 спальня в Дилижан, Армения
Особняк 1 спальня
Дилижан, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 38,144
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 63,573
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 81,737
Особняк 3 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 3 спальни
Дилижан, Армения
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 236,130
Особняк 5 спален в Дилижан, Армения
Особняк 5 спален
Дилижан, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 1 000 м² 2/2 Этаж
€ 72,655
Особняк 7 спален в Дилижан, Армения
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² 2/2 Этаж
€ 99,901
Особняк 2 спальни в Дилижан, Армения
Особняк 2 спальни
Дилижан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 181,638
Особняк 7 спален в Дилижан, Армения
Особняк 7 спален
Дилижан, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 72,655
Realting.com
Перейти