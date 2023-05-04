Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Гехаркуникская область
  4. Чамбаракский район
  5. Квартиры

Квартиры в Чамбаракский район, Армения

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Шоржа, Армения
Квартира 3 спальни
Шоржа, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 49,951

Параметры недвижимости в Чамбаракский район, Армения

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти