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Жильё в Чамбаракский район, Армения

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Шоржа, Армения
Квартира 3 спальни
Шоржа, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 49,951
Особняк 3 спальни в Чамбарак, Армения
Особняк 3 спальни
Чамбарак, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 251 м² 2/2 Этаж
€ 30,424

Параметры недвижимости в Чамбаракский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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