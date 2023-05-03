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Особняки в Бюрехаван, Армения

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4 объекта найдено
Особняк 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Особняк 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 49,951
Особняк 3 спальни в Бюрехаван, Армения
Особняк 3 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 2/2 Этаж
€ 29,970
Особняк 6 спален в Бюрехаван, Армения
Особняк 6 спален
Бюрехаван, Армения
9 Количество комнат 4 ванных комнат 4 000 м² 3/3 Этаж
€ 1,089,830
Особняк 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Особняк 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 770 м² 3/3 Этаж
€ 70,839
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