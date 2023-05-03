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Жильё в Бюрехаван, Армения

20 объектов найдено
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 26,338
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 3/9 Этаж
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/5 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 2/5 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/5 Этаж
€ 47,226
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/5 Этаж
€ 60,849
Особняк 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Особняк 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 49,951
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4/4 Этаж
€ 36,328
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 4/4 Этаж
€ 14,531
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 3/4 Этаж
€ 6,811
Квартира 4 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 4 спальни
Бюрехаван, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 8/9 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 17,710
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
2 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 36,328
Особняк 3 спальни в Бюрехаван, Армения
Особняк 3 спальни
Бюрехаван, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 2/2 Этаж
€ 29,970
Квартира 1 комната в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 комната
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 22,705
Квартира 1 спальня в Бюрехаван, Армения
Квартира 1 спальня
Бюрехаван, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 4/4 Этаж
€ 7,538
Особняк 6 спален в Бюрехаван, Армения
Особняк 6 спален
Бюрехаван, Армения
9 Количество комнат 4 ванных комнат 4 000 м² 3/3 Этаж
€ 1,089,830
Особняк 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Особняк 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 770 м² 3/3 Этаж
€ 70,839
Квартира 2 спальни в Бюрехаван, Армения
Квартира 2 спальни
Бюрехаван, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 31,787
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