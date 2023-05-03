Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Котайкская область
  4. Разданский район
  5. Особняки

Особняки в Цахкадзор, Армения

Цахкадзор
4
Особняк В архив
Очистить
4 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 363,277
Особняк 3 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 390 м² 1/1 Этаж
€ 299,703
Особняк 7 спален в Цахкадзор, Армения
Особняк 7 спален
Цахкадзор, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² 1/1 Этаж
€ 435,932
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 4 ванных комнат 160 м² 4/4 Этаж
€ 208,884

Параметры недвижимости в Цахкадзор, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти