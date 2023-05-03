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Жильё в Цахкадзор, Армения

Цахкадзор
30
30 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 5/8 Этаж
€ 63,573
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 5/9 Этаж
€ 78,105
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 7/12 Этаж
€ 56,308
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/10 Этаж
€ 99,901
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 4/11 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 5/8 Этаж
€ 79,013
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 11/12 Этаж
€ 86,278
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 11/11 Этаж
€ 88,095
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5/8 Этаж
€ 81,737
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 5/12 Этаж
€ 95,360
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 363,277
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/16 Этаж
€ 47,226
Особняк 3 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 3 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 390 м² 1/1 Этаж
€ 299,703
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9/11 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 11/12 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 68,114
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 11/12 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/11 Этаж
€ 42,685
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 10/10 Этаж
€ 63,573
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2 м² 5/5 Этаж
€ 39,052
Квартира 2 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 59,032
Квартира 3 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 3 спальни
Цахкадзор, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 68,114
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5/9 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5/8 Этаж
€ 81,737
Квартира 2 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/2 Этаж
€ 57,216
Квартира 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 154,393
Особняк 7 спален в Цахкадзор, Армения
Особняк 7 спален
Цахкадзор, Армения
8 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² 1/1 Этаж
€ 435,932
Квартира 1 комната в Цахкадзор, Армения
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 6/8 Этаж
€ 41,777
Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 4 ванных комнат 160 м² 4/4 Этаж
€ 208,884
Квартира 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Квартира 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 600 м² 2/2 Этаж
€ 104,442

Параметры недвижимости в Цахкадзор, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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