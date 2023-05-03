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Realting.com
Армения
Котайкская область
Разданский район
Жильё в Цахкадзор, Армения
Цахкадзор
30
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30 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
5/8 Этаж
€ 63,573
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
5/9 Этаж
€ 78,105
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
7/12 Этаж
€ 56,308
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
2/10 Этаж
€ 99,901
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
4/11 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
5/8 Этаж
€ 79,013
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
11/12 Этаж
€ 86,278
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
11/11 Этаж
€ 88,095
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5/8 Этаж
€ 81,737
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
5/12 Этаж
€ 95,360
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 363,277
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/16 Этаж
€ 47,226
Особняк 3 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат
1 ванных комнат
390 м²
1/1 Этаж
€ 299,703
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
9/11 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
11/12 Этаж
€ 38,144
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 68,114
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
11/12 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
2/11 Этаж
€ 42,685
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
10/10 Этаж
€ 63,573
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2 м²
5/5 Этаж
€ 39,052
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/2 Этаж
€ 59,032
Квартира 3 спальни
Цахкадзор, Армения
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 68,114
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
5/9 Этаж
€ 45,410
Квартира 1 спальня
Цахкадзор, Армения
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
5/8 Этаж
€ 81,737
Квартира 2 спальни
Цахкадзор, Армения
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
2/2 Этаж
€ 57,216
Квартира 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2/2 Этаж
€ 154,393
Особняк 7 спален
Цахкадзор, Армения
8 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
1/1 Этаж
€ 435,932
Квартира 1 комната
Цахкадзор, Армения
1 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
6/8 Этаж
€ 41,777
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат
4 ванных комнат
160 м²
4/4 Этаж
€ 208,884
Квартира 4 спальни
Цахкадзор, Армения
5 Количество комнат
2 ванных комнат
600 м²
2/2 Этаж
€ 104,442
Параметры недвижимости в Цахкадзор, Армения
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