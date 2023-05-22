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Особняки в Баграмянский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Баграмян, Армения
Особняк 4 спальни
Баграмян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 55,437

Параметры недвижимости в Баграмянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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