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Жильё в Баграмян, Армения

1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Баграмян, Армения
Особняк 4 спальни
Баграмян, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
€ 54,455
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