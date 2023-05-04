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Особняки в Ashtarak, Армения

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6 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 58,724
Особняк 7 спален в Аштарак, Армения
Особняк 7 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
€ 90,344
Особняк 6 спален в Аштарак, Армения
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
€ 221
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 2/2
€ 144,551
Особняк 5 спален в Аштарак, Армения
Особняк 5 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
€ 90,344
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/1
€ 180,689

Параметры недвижимости в Ashtarak, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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