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Особняки в Аштаракский район, Армения

Аштарак
6
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17 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Парпи, Армения
Особняк 4 спальни
Парпи, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 434 м² Количество этажей 3
€ 272,458
Особняк 3 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 59,032
Особняк 5 спален в Прошян, Армения
Особняк 5 спален
Прошян, Армения
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 150
Особняк 4 спальни в Прошян, Армения
Особняк 4 спальни
Прошян, Армения
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 150
Особняк 6 спален в Оганаван, Армения
Особняк 6 спален
Оганаван, Армения
7 Количество комнат 1 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 154,393
Особняк 7 спален в Аштарак, Армения
Особняк 7 спален
Аштарак, Армения
8 Количество комнат 2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 90,819
Особняк 6 спален в Ошакан, Армения
Особняк 6 спален
Ошакан, Армения
8 Количество комнат 3 ванных комнат 3 000 м² Количество этажей 2
€ 272,458
Особняк 2 спальни в Бюракан, Армения
Особняк 2 спальни
Бюракан, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1 000 м² 1/2 Этаж
€ 45,410
Особняк 6 спален в Аштарак, Армения
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
9 Количество комнат 3 ванных комнат 505 м² Количество этажей 2
€ 223
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
7 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м² 2/2 Этаж
€ 145,311
Особняк 3 спальни в Ахцк, Армения
Особняк 3 спальни
Ахцк, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 200 м² 2/2 Этаж
€ 245,212
Особняк 3 спальни в Оганаван, Армения
Особняк 3 спальни
Оганаван, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 44,501
Особняк 5 спален в Аштарак, Армения
Особняк 5 спален
Аштарак, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 400 м² 1/2 Этаж
€ 90,819
Особняк 5 спален в Ахцк, Армения
Особняк 5 спален
Ахцк, Армения
6 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² 1/2 Этаж
€ 190,720
Особняк 6 спален в Базмахпюр, Армения
Особняк 6 спален
Базмахпюр, Армения
7 Количество комнат 2 ванных комнат 360 м² 1/2 Этаж
€ 108,983
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
5 Количество комнат 3 ванных комнат 370 м² 1/1 Этаж
€ 181,638
Особняк 3 спальни в Ахцк, Армения
Особняк 3 спальни
Ахцк, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 12,715

Параметры недвижимости в Аштаракский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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