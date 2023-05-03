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Квартиры в Аштаракский район, Армения

Аштарак
11
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16 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Прошян, Армения
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 5/5 Этаж
€ 54,492
Квартира 2 спальни в Прошян, Армения
Квартира 2 спальни
Прошян, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/3 Этаж
€ 40,869
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/4 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 2/4 Этаж
€ 63,573
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/5 Этаж
€ 60,849
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/3 Этаж
€ 59,032
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3/5 Этаж
€ 77,196
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/4 Этаж
€ 30,879
Квартира 3 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 3/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 515 м² 1/1 Этаж
€ 33,603
Квартира 3 спальни в Прошян, Армения
Квартира 3 спальни
Прошян, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м² 2/2 Этаж
€ 70,839
Квартира 1 спальня в Сасуник, Армения
Квартира 1 спальня
Сасуник, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 спальня в Прошян, Армения
Квартира 1 спальня
Прошян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/3 Этаж
€ 42,685
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 3/5 Этаж
€ 49,951

Параметры недвижимости в Аштаракский район, Армения

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