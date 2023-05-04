Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Арагацотнская область
  4. Аштаракский район

Жильё в Ashtarak, Армения

17 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 58,724
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/5
€ 54,207
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
€ 49,689
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
€ 63,241
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
€ 60,531
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
€ 58,724
Особняк 7 спален в Аштарак, Армения
Особняк 7 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
€ 90,344
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
€ 76,793
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
€ 30,717
Квартира 3 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/5
€ 49,689
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 515 м²
Этаж 1/1
€ 33,427
Особняк 6 спален в Аштарак, Армения
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
€ 221
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 2/2
€ 144,551
Особняк 5 спален в Аштарак, Армения
Особняк 5 спален
Аштарак, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
€ 90,344
Квартира 2 спальни в Аштарак, Армения
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€ 31,621
Особняк 4 спальни в Аштарак, Армения
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/1
€ 180,689
Квартира 1 спальня в Аштарак, Армения
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
€ 49,689

Параметры недвижимости в Ashtarak, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти