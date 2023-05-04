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Армения
Арагацотнская область
Аштаракский район
Жильё в Ashtarak, Армения
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17 объектов найдено
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Особняк 3 спальни
Аштарак, Армения
4
1
140 м²
2
€ 58,724
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
64 м²
5/5
€ 54,207
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
50 м²
1/4
€ 49,689
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
104 м²
2/4
€ 63,241
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
74 м²
4/5
€ 60,531
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
47 м²
2/3
€ 58,724
Особняк 7 спален
Аштарак, Армения
8
2
400 м²
2
€ 90,344
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
72 м²
3/5
€ 76,793
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
38 м²
4/4
€ 30,717
Квартира 3 спальни
Аштарак, Армения
4
1
98 м²
3/5
€ 49,689
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
2
515 м²
1/1
€ 33,427
Особняк 6 спален
Аштарак, Армения
9
3
505 м²
2
€ 221
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
7
2
270 м²
2/2
€ 144,551
Особняк 5 спален
Аштарак, Армения
6
2
400 м²
1/2
€ 90,344
Квартира 2 спальни
Аштарак, Армения
3
1
76 м²
2/5
€ 31,621
Особняк 4 спальни
Аштарак, Армения
5
3
370 м²
1/1
€ 180,689
Квартира 1 спальня
Аштарак, Армения
2
1
57 м²
3/5
€ 49,689
Параметры недвижимости в Ashtarak, Армения
с видом на горы
недорогая
элитная
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