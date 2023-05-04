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Квартиры в Ашоцкский район, Армения

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Ашоцк, Армения
Квартира 3 спальни
Ашоцк, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 5/5 Этаж
€ 13,623

Параметры недвижимости в Ашоцкский район, Армения

недорогая
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