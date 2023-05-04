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Жильё в Ашоцкский район, Армения

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ашоцк, Армения
Квартира 3 спальни
Ашоцк, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 5/5 Этаж
€ 13,623
Особняк 1 спальня в Ашоцк, Армения
Особняк 1 спальня
Ашоцк, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/1 Этаж
€ 27,246

Параметры недвижимости в Ашоцкский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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