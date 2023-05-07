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Квартиры в Артик, Армения

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
€ 24,530
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
€ 22,300
Квартира 1 спальня в Артик, Армения
Квартира 1 спальня
Артик, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
€ 7,136
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
€ 24,084
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
€ 18,732
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
€ 22,300
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3/4
€ 15,164
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