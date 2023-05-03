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Особняки в Артикский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Сарнахпюр, Армения
Особняк 2 спальни
Сарнахпюр, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м² 1/2 Этаж
€ 9,990

Параметры недвижимости в Артикский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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