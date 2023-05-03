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Жильё в Артикский район, Армения

Артик
10
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 24,975
Квартира 1 спальня в Артик, Армения
Квартира 1 спальня
Артик, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 15,439
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 3/4 Этаж
€ 27,246
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 22,705
Квартира 1 спальня в Артик, Армения
Квартира 1 спальня
Артик, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/4 Этаж
€ 7,266
Квартира 1 спальня в Артик, Армения
Квартира 1 спальня
Артик, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 24,521
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/4 Этаж
€ 19,072
Особняк 2 спальни в Сарнахпюр, Армения
Особняк 2 спальни
Сарнахпюр, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м² 1/2 Этаж
€ 9,990
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 2/5 Этаж
€ 22,705
Квартира 2 спальни в Артик, Армения
Квартира 2 спальни
Артик, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/4 Этаж
€ 15,439

Параметры недвижимости в Артикский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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