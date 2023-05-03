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Особняки в Арташат, Армения

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4 объекта найдено
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 245,212
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
6 Количество комнат 2 ванных комнат 800 м² Количество этажей 2
€ 127,147
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 81
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 1/5 Этаж
€ 59,032
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