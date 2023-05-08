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Особняки в Арташатский район, Армения

Арташат
4
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8 объектов найдено
Особняк 4 спальни в Востан, Армения
Особняк 4 спальни
Востан, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
€ 52,639
Особняк 2 спальни в Мргануш, Армения
Особняк 2 спальни
Мргануш, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 58,992
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
€ 245,046
Особняк 5 спален в Аревшат, Армения
Особняк 5 спален
Аревшат, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
€ 54,455
Особняк 4 спальни в Арташат, Армения
Особняк 4 спальни
Арташат, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
€ 127,061
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
€ 82
Особняк 3 спальни в Арташат, Армения
Особняк 3 спальни
Арташат, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/5
€ 58,992
Особняк 6 спален в Беркануш, Армения
Особняк 6 спален
Беркануш, Армения
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Количество этажей 2
€ 122,523

Параметры недвижимости в Арташатский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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