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Особняки в Армавир, Армения

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Армавир, Армения
Особняк 2 спальни
Армавир, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
€ 40,655
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