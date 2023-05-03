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Особняки в Армавирский район, Армения

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Мргашат, Армения
Особняк 3 спальни
Мргашат, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 1/1 Этаж
€ 59,032
Особняк 2 спальни в Армавир, Армения
Особняк 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 40,869

Параметры недвижимости в Армавирский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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