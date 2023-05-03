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Жильё в Армавирский район, Армения

Армавир
22
26 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Армавир, Армения
Квартира 3 спальни
Армавир, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 59,032
Квартира 3 спальни в Армавир, Армения
Квартира 3 спальни
Армавир, Армения
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/5 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 43,593
Квартира 3 спальни в Армавир, Армения
Квартира 3 спальни
Армавир, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 4/4 Этаж
€ 68,114
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 45,410
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/5 Этаж
€ 49,951
Квартира 3 спальни в Мясникян, Армения
Квартира 3 спальни
Мясникян, Армения
7 Количество комнат 1 ванных комнат 169 м² 2/2 Этаж
€ 18,164
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 3/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 5/5 Этаж
€ 24,521
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 61,757
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 51,767
Квартира 1 комната в Армавир, Армения
Квартира 1 комната
Армавир, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 2/4 Этаж
€ 20,888
Квартира 1 спальня в Армавир, Армения
Квартира 1 спальня
Армавир, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 32,695
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 5/5 Этаж
€ 34,511
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 28,154
Квартира 3 спальни в Армавир, Армения
Квартира 3 спальни
Армавир, Армения
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/4 Этаж
€ 40,869
Квартира 4 спальни в Нор Армавир, Армения
Квартира 4 спальни
Нор Армавир, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 2 000 м² 1/2 Этаж
€ 27,246
Квартира 1 комната в Армавир, Армения
Квартира 1 комната
Армавир, Армения
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 19,980
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 5/5 Этаж
€ 31,787
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 3/5 Этаж
€ 57,216
Квартира 1 спальня в Мясникян, Армения
Квартира 1 спальня
Мясникян, Армения
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 14,077
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 36,328
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 4/5 Этаж
€ 45,410
Особняк 3 спальни в Мргашат, Армения
Особняк 3 спальни
Мргашат, Армения
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 1/1 Этаж
€ 59,032
Особняк 2 спальни в Армавир, Армения
Особняк 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 40,869
Квартира 2 спальни в Армавир, Армения
Квартира 2 спальни
Армавир, Армения
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 3/5 Этаж
€ 54,492

Параметры недвижимости в Армавирский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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